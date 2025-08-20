Ο Λευκός Οίκος έχει επίσημα TikTok: Και ο Τραμπ οπαδός της κινέζικης πλατφόρμας

«Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πήγαινε μαζί τους» λέει ο σοφός (;) αμερικανικός λαός, και την ίδια συμβουλή φαίνεται να ακολουθεί ο Λευκός Οίκος, ενεργοποιώντας μόλις χθες, Τρίτη (19/8) τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok.

«Αμερική, επιστρέψαμε. Τι κάνεις TikTok;» έγραφε η λεζάντα στην πρώτη ανάρτηση του λογαριασμού, ένα κλιπ 27 δευτερολέπτων, στη δημοφιλή εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο.

Ο λογαριασμός είχε περίπου 4.500 ακόλουθους μία ώρα μετά την ανάρτηση του κλιπ και προσεγγίζει τώρα τις 70.000. Ο προσωπικός λογαριασμός του Τραμπ στο TikTok έχει εν τω μεταξύ 110,1 εκατομμύρια ακόλουθους, αν και η τελευταία του ανάρτηση ήταν στις 5 Νοεμβρίου 2024, ημέρα των εκλογών.

Η αδυναμία του Τραμπ στο TikTok

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μία αμφιθυμική τουλάχιστον σχέση με την ανάρπαστη social πλατφόρμα κινεζικών συμφερόντων. Από τη μία, το TikTok συνέβαλε αρκετά στην προεκλογική του εκστρατεία πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, συστήνοντάς τον σε ορδές από νεαρούς συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Από την άλλη, για να προβάλλει την εικόνα ενός πατριώτη με πυγμή, είχε από την πρώτη του θητεία κηρύξει «πόλεμο» στην πλατφόρμα, ως βραχίονα της κινεζικής κατασκοπείας, και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, απειλώντας ότι θα την απαγορεύσει στην Αμερική, εκτός αν λειτουργήσει με εξαγορά από μη κινέζους επενδυτές.

Ο ομοσπονδιακός νόμος που απαιτούσε την πώληση ή την απαγόρευση του TikTok για λόγους εθνικής ασφάλειας επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Αλλά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, του οποίου η προεκλογική εκστρατεία του 2024 βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο οποίος έχει δηλώσει ότι αγαπά το TikTok, έθεσε σε παύση την απαγόρευση.

Το TikTok είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ. Η ByteDance, η μητρική εταιρεία του TikTok, δήλωσε τον Απρίλιο ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με μια λύση για την εφαρμογή.

Στα μέσα Ιουνίου, ο Τραμπ παρέτεινε για τρίτη φορά την προθεσμία για την εξεύρεση μη Κινέζου αγοραστή στη δημοφιλή εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο κατά 90 ημέρες, διαφορετικά θα της απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εν λόγω παράταση πρόκειται να λήξει στα μέσα Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να δούμε αν ο Τραμπ θα «μασήσει» ξανά τα λόγια του.

Πηγή: Guardian