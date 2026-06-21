Ο Λίβανος το κεντρικό διακύβευμα στην Ελβετία: Οι όροι του Ιράν και η «φαγούρα» για άνοιγμα του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο, λόγω της συνέχισης της κατοχικής επέκτασης του Ισραήλ στα νότια της χώρας, θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Δεν αμέλησε να προσθέσει ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ιράν: «Τροχοπέδη» το Ισραήλ για τις διαπραγματεύσεις

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το ιρανικό καθεστώς, πάγιος σύμμαχος της Χεζμπολάχ, δεν διατίθεται, όπως φαίνεται, να προβεί σε βιαστικές υπεκχωρήσεις, προτού διασφαλίσει πιο ξεκάθαρες και έμπρακτες δεσμεύσεις από το κατοχικό καθεστώς του Ισραήλ, που συνεχίζει τις πολύνεκρες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Ιράν: Οι αντιπροσωπείες στην Ελβετία

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, έφτασαν σήμερα στην Ελβετία όπου αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή εντός της σημερινής ημέρας στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης με διάρκεια στη Μέση Ανατολή και οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στο ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη.