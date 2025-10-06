Ο Εμανουέλ Μακρόν, η μύγα και το ξίγκι: Αναγκάζει τον Λεκορνί να παραμείνει και να κάνει έσχατο διάβημα

Λόγω συγκυριών που ο Εμανουέλ Μακρόν καταλαβαίνει καλύτερα από οποιονδήποτε, ως κόμπους στο στομάχι του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κλήθηκε να επιστρέψει στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι σήμερα (6/10).

Οι εικασίες οργίασαν αφού ο «απερχόμενος πριν καλά καλά γίνει επερχόμενος» πρωθυπουργός διάβαινε τις πύλες, ενώ βγήκε εμφανώς ικανοποιημένος, προτού γίνει γνωστό ότι συμφώνησε να επιχειρήσει έσχατες συνομιλίες με την αντιπολίτευση, για το «καλό της Γαλλίας».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος ζήτησε από τον έβδομο πρωθυπουργό του να διεξάγει τελικές συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα, για να βρεθεί τρόπος εξόδου από την πολιτική κρίση με προθεσμία το βράδυ της Τετάρτης.

Μακρόν: Έβδομος και «φαρμακερός»

«Μα περίμενε ο Μακρόν μέχρι να καταρρεύσει η 7η εν σειρά διορισμένη από τον ίδιο κυβέρνησή, για να πιέσει περισσότερο για σταθερότητα;», θα αναρωτιόταν κανείς.

Λόγω του Γαλλικού Συντάγματος, ο Μακρόν, εάν υποθέσουμε ότι θα πέσει και ο τελευταίος πρωθυπουργός που έχει περιθώριο να διορίσει, θα αναγκαστεί τότε να προκηρύξει εκλογές, και όλοι ξέρουν πως θα πάει αυτό, αν αναλογιστούν τις εκλογές όπου νίκησε ο Συνασπισμός της Αριστεράς, οι οποίες ξεκίνησαν την πολύμηνη πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας κάλεσε τάχιστα τον Μακρόν να διορίσει νέο πρωθυπουργό από το αριστερό μπλοκ, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Ο Μακρόν, χονδροειδώς, προσπαθεί να βγάλει πια από τη «μύγα» που λέγεται «Λεκορνί», το «ξίγκι» που αντιστοιχεί στην παραμονή του στην κεφαλή του κράτους, που μπορούμε να δούμε ως πολιτικό και ποινικό απυρόβλητο.

Τόσο η Αριστερά όσο και η ακροδεξιά της Γαλλίας, που προηγούνται κατά πολύ του σχηματισμού του, δεν βλέπουν την ώρα να δρέψουν τα οφέλη της δίωξής του για αυτά τα ταραγμένα χρόνια κοινωνικής αστάθειας.

Ωστόσο, έναν περίπου χρόνο αφότου τα αριστερά κόμματα ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα Νέο Λαϊκό Μέτωπο, η συμμαχία έχει πια «καταρρεύσει», σημείωσε.

«Βλέπουμε τα περιγράμματα της ανάδυσης μιας νέας συμμαχίας στην αριστερά, αλλά μιας συμμαχίας που δεν περιλαμβάνει την άκρα αριστερά», ανέφερε αναλύτρια του France 24.

Μακρόν: «Θα αναλάβω την ευθύνη αν αποτύχει»

Ο Μακρόν δήλωσε λίγο αργότερα έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη» εάν ο παραιτηθείς Λεκορνού αποτύχει ξανά μετά την προθεσμία 48 ωρών, το βράδυ της Τετάρτης, για τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, αναφέρει το AFP επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή κοντά στον Γάλλο πρόεδρο.

Με αυτό το μήνυμα, ο Μακρόν φαίνεται να απειλεί να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, την ισχυρή κάτω βουλή του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Από την πλευρά του, ο Λεκορνί αποδέχτηκε το αίτημα του προέδρου Μακρόν για έσχατες συνομιλίες έως το βράδυ της Τετάρτης για την επίλυση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης.

«Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», δήλωσε ο Λεκόρνου σε ανάρτησή του στο X.

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Πηγή: France 24