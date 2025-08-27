«Με στήριξε ο μπαμπάς»: Οδοντοτεχνίτρια του OnlyFans δίνει 20.000 ευρώ χαρτζιλίκι στους γονείς της

Μοιάζει με τηλεοπτική σειρά του Netflix, σαν ένα Breaking Bad αλλά με οικογένεια και με αρκετές δόσεις OnlyFans. Θα το βλέπατε; Κι όμως πρόκειται για αληθινή ιστορία με πρωταγωνίστρια μια πρώην φοιτήτρια οδοντοτεχνικής, νυν full time εργαζόμενη στην πλατφόρμα OnlyFans.

Πρόκειται για την Σκάιλαρ Μέι, για την οποία μάθαμε πρόσφατα την όμορφη οικογενειακή ιστορία που σχετίζεται με το πώς έβαλε μπρος την σελίδα αισθησιακού περιεχομένου στη γνωστή πλατφόρμα και πώς έμαθαν γι' αυτήν οι γονείς της. Επιπλέον, σήμερα η 21χρονη δημιουργός στέλνει σε μηνιαία βάση, όπως λέει στη New York Post, 18.000 δολάρια (περίπου 20.000 ευρώ δηλαδή) στους γονείς της. Γιατί άραγε;

Η Σκάιλαρ σπούδαζε οδοντοτεχνίτης και παράλληλα ανέβαζε περιεχόμενο στο OnlyFans γιατί ζούμε σε εποχές ακραίας ακρίβειας και κάπως πρέπει και οι φοιτητές να πληρώσουν τα δίδακτρα τους. Μια μέρα ο πατέρας της έμαθε πως βγαίνει αυτή η «άνεση» στη διαχείριση διδάκτρων.

Η ίδια λέει πως έκανε το αντίθετο απ' ό,τι θα περίμενε κανείς για έναν στερεοτυπικό πατέρα που μαθαίνει ότι η κόρη του πουλάει εικόνες με #footporn και άλλα τέτοια «εκκεντρικά». Την ενθάρρυνε να συνεχίσει και τη διαβεβαίωσε πως θα τη στηρίζει. Αντίστοιχα πράττει και η μητέρα της.

Σήμερα, και με τη Σκάιλαρ να έχει παρατήσει τις σπουδές (βρήκε τον προορισμό της λογικά), αν κρίνουμε από τη σχετική αρθρογραφία γύρω από την OF creator, οι γονείς της την στηρίζουν με ενθουσιασμό. Ο πατέρας της έχει κάνει το όνομα που χρησιμοποιεί στην πλατφόρμα τατουάζ, ενώ μαζί επιλέγουν να τη βοηθήσουν με μικρούς και πρακτικούς τρόπους, όπως το να την πηγαίνουν σε φωτογραφίσεις, να βρίσκονται κοντά της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ή να κάνουν check-in σε ξενοδοχεία για να διασφαλίσουν την ασφάλειά της.

Από την πλευρά της, η Σκάιλαρ δεν ξεχνά όλη αυτή τη στήριξη και δηλώνει σήμερα πως τους στηρίζει κι εκείνη, δίνοντας τους ένα μηνιαίο «χαρτζιλίκι» ύψους 18.000 δολαρίων.

Παρά την πλήρη στήριξη των γονιών της, η Σκάιλαρ κρατά κάποια όρια. Παραδέχεται ότι υπάρχει μια «σαφής γραμμή» που δεν θα ξεπεράσει μπροστά τους και μάλλον ούτε εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι βρίσκεται μετά από αυτή.