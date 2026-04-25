Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για σφοδρές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνάντηση με ΗΠΑ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
O πρωθυπουργός του ΙσραήλΜπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό (IDF) να «πλήξει με ισχύ στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του.

Η συγκεκριμένη εντολή έρχεται ως απάντηση, μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες και drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Η Χεζμπολάχ προβαίνει σε πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά σε βάρος ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, όσο έχει κηρυχθεί εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ισραήλ.

