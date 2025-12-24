Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση εκεχειρίας: «Το Ισραήλ θα απαντήσει αναλόγως»

Για «παραβίαση εκεχειρίας» κατηγορεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Χαμάς και σύμφωνα με την σημερινή (24/12) ανακοίνωση του στρατιωτικός του Ισραήλ τραυματίστηκε από εκρηκτικό μηχανιμσό στη Ράφα.

Όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, δήλωσε ότι «Το Ισραήλ ''θα απαντήσει αναλόγως'' με φόντο το συμβάν. Ο Ισραηλινός αξιωματικός φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό.

«Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρόεδρος.

Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.