Ο Νετανιάχου θέλει η ομιλία του στον ΟΗΕ να ακουστεί σε όλη τη Γάζα: «Βάλτε μεγάφωνα»

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να τοποθετήσουν ηχεία σε διάφορα σημεία σε όλη τη Γάζα, προκειμένου να μεταδώσουν την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή (26/9).

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, ο Νετανιάχου θα χρησιμοποιήσει οπτικά βοηθήματα στην ομιλία του, με στόχο να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, την ώρα που ολοένα και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συναντηθεί με Αμερικανούς influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να συνομιλήσει με ανώτερους συντάκτες και επικεφαλής ειδησεογραφικών γραφείων και να παραστεί σε ένα Kabbalat Shabbat με την αντιπροσωπεία του.

Την Κυριακή 28/9, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας σε εκδήλωση του JNS News, με πιθανή μια επιπλέον συνάντηση με μέλη του World Likud.

Συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου αναμένεται να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη γύρω στις 8 π.μ. τοπική ώρα για την Ουάσινγκτον και να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 11 π.μ. Μια ξεχωριστή συνάντηση που ήλπιζαν να κανονίσουν οι βοηθοί του αναμένεται να αναβληθεί για αργότερα.

