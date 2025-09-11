Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο την Πέμπτη, με την ευκαιρία της επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε πως έχει εικόνες του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης (σ.σ. τοπική ώρα), ενώ βρέθηκε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο εκπρόσωπος του FBI Ρόμπερ Μπολς τόνισε σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ότι οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα πόσο μακριά έχει πάει, ή πού βρίσκεται ο δράστης.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε πως το FBI έχει εικόνες από το πρόσωπό του και πως ίσως αυτές δημοσιευθούν σύντομα.

Το Sky News επισημαίνει πως οι Αρχές αναφέρονται στον δράστη ως «αυτός», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για άνδρα. Το όπλο που θεωρείται ως ύποπτο για τη δολοφονία, έχει βρεθεί.

«Μπορώ να σας πω ότι έχουμε βρει αυτό που θεωρούμε ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό, ένα τουφέκι υψηλής ισχύος με κλείστρο.

Με πληροφορίες από Associated Press