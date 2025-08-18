Ο «περίεργος» χάρτης της Ουκρανίας που υπάρχει μέσα στο Οβάλ Γραφείο

Ένας μεγάλος (και περίεργος ως προς τη χρησιμότητά του) χάρτης της Ουκρανίας είχε στηθεί στο Οβάλ Γραφείο, πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC Anthony Zurcher, ο οποίος πρόλαβε και τον φωτογράφισε.

Ο χάρτης τοποθετήθηκε ακριβώς απέναντι από το τραπέζι στο οποίο κάθισαν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μόλις ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας είχαν ροζ σκίαση, σηματοδοτώντας τις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο (με ημερομηνία 17 Αυγούστου) ή που διεξάγονται μάχες.

🇺🇸🇺🇦 In the Oval Office, before Trump and Zelensky began their closed-door talks, a large map of Ukraine was set up, according to BBC correspondent Anthony Zurcher.



The map was placed directly across from the table where Trump and Zelensky were seated once journalists were asked… pic.twitter.com/R6hMni23WQ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 18, 2025

Ο Zurcher αναφέρει ότι ο χάρτης μπορεί να χρησιμεύσει ως οπτικό εργαλείο για να πιέσει ο Τραμπ τον Ζελένσκι να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας εδαφικής ανταλλαγής για την ειρήνη.