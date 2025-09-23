Ο περίεργος κανόνας του Τζεφ Μπέζος με τις δύο πίτσες που έχει απογειώσει την Amazon

Η Amazon είναι μια εταιρεία που η επιτυχία της οφείλεται στην πρωτοπορία αλλά και την καινοτομία. Και τα δύο, συνδέονται απόλυτα με τον ιδρυτή της. Και σε έναν βαθμό, ως φαίνεται, συνδέονται και με τις πίτσες. Εδώ βέβαια δεν αναφερόμαστε στην τάση ορισμένων εταιρειών να ανταμείψουν τους εργαζομένους με πίτσες έναντι άλλων παροχών. Και σίγουρα, ούτε ο Τζεφ Μπέζος εννοεί το ίδιο.

Στην Amazon έχουν σκεφτεί το εξής για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Και αυτό δεν είναι απλώς να κερνάνε πίτσες. Ο κανόνας αυτός αφορά την ευελιξία των ομάδων που δουλεύουν κυρίως στις υπηρεσίες διαδικτύου. Για να είναι μια ομάδα αποτελεσματική και παραγωγική, πρέπει τα άτομα που την αποτελούν να είναι τόσα ώστε να μπορούν να φάνε δύο πίτσες.

Εντάξει, δεν θα κρίνουμε το πόσα κομμάτια θα φάει ο καθένας. Ας το κάνει το HR αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο κανόνας επιβάλλει έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ώστε η παραγωγικότητα να παραμένει υψηλή, να υπάρχει ευελιξία και όλη η ομάδα να είναι εστιασμένη στον στόχο της. Επίσης, σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος από ένα μέλος της ομάδας, το κόστος διόρθωσης θα είναι χαμηλό.

Για την Amazon, ισχύει ο άλλος χρυσός κανόνας που ορίζει πως η επιτυχία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την διάρθρωση μιας ομάδας και την οργάνωσή της. Όσο πιο μικρή μια ομάδα, τόσο το καλύτερο για την αποτελεσματικότητά της. Δύο πίτσες, αρκούν!