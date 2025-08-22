Ο πλανήτης τον καταδικάζει, αλλά ο Νετανιάχου δεν βλέπει λιμό στη Γάζα: «Χονδροειδές ψέμα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, ενώ καταλόγισε ως συνήθως στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις τροφής.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί χωρίς τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου πάλι ισχυρίζεται πως η έκθεση του ΟΗΕ «αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς».

«Οι κλοπές είναι αυτές που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε», πρόσθεσε.