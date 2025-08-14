Ο πρώτος θηλυκός ανταρόλυκος «επανήλθε» στη ζωή μετά από 12.000 χρόνια εξαφάνισης του είδους

Μετά από 12.000 χρόνια από την εξαφάνιση του είδους από τη Γη, που έγινε γνωστό από τη σειρά Game of Thrones, ο πρώτος θηλυκός ανταρόλυκος που «φέρει» το όνομα Καλίσι (Khaleesi) «επανήλθε» στη ζωή.

Υπενθυμίζεται πως πέρσι η Colossal Biosciences επανέφερε το είδος, της εποχής των παγετώνων, από την εξαφάνιση και, πλέον, η Καλίσι «γνώρισε» και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφιά της για πρώτη φορά.

Τα αρσενικά κουτάβια, ο Romulus και ο Remus, πλησιάζουν τώρα τον ένα χρόνο και έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο από τους γκρίζους λύκους παρόμοιας ηλικίας.

Pupdate 004 is here. Queen Khaleesi meets her brothers, Romulus and Remus, for the first time, starting her journey into the dire wolf pack. Gentle sniffs, grass chases, and playful log games mark the beginning of a bond you don’t want to miss.



Ποιος είναι ο πρώτος θηλυκός ανταρόλυκος

Η θηλυκή τρομερή λύκαινα, που πήρε το όνομα Khaleesi από τον χαρακτήρα του Game of Thrones, είναι μόλις έξι μηνών και πολύ μικρότερη από τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της.

Η Khaleesi είχε μεγαλώσει ξεχωριστά για την παρακολούθηση της υγείας της και την ατομική της ανάπτυξη, αλλά η Colossal Biosciences αποφάσισε ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα για μια οικογενειακή επανένωση.

Σε ένα αξιολάτρευτο νέο βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την Khaleesi και τα αδέρφια της να παίζουν χαρούμενα μαζί, καθώς οι εκπαιδευτές τους παρακολουθούν προσεκτικά.

Σε αυτό το βίντεο, η Khaleesi βγαίνει σε έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο στο καταφύγιο άγριας ζωής 2.000 στρεμμάτων, όπου της δίνεται η ευκαιρία να συναντήσει τον αδελφό της, Romulus, για πρώτη φορά.

Δεδομένου ότι ο Romulus είναι πολύ μεγαλύτερος από την Καλίσι, το μικρότερο θηλυκό ήταν αρχικά λίγο αβέβαιο. Αφού εισήχθησαν ο Χαλίσι και ο Romulus, απομακρύνθηκε ο πρώτος ανταρόλυκος και ο Remus μεταφέρθηκε στον περίβολο.

Έπειτα, τελικά, επετράπη σε όλο το τρίο να παίξει μαζί ως ομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια αγέλη αρσενικών και θηλυκών ανταρόλυκων βρίσκεται μαζί εδώ και πάνω από 12.000 χρόνια.