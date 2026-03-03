Ο ρόλος των δύο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο: Τα συστήματα που διαθέτουν και η αποστολή τους

Στην Κύπρο πλέουν οι δύο φρεγάτες που απέστειλε η Ελλάδα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα χθεσινά χτυπήματα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο απόπλους της φρεγάτας «Κίμων» έγινε χθές το βράδυ στις 22:30 από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας με προορισμό τη νησιωτική χώρα. Ακολυοθεί και η φρεγάτα «Ψαρά», για πλήρη ενίσχυση στην περιοχή.

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε ότι η φρεγάτα Κίμων πλέει προς τα νότια της Πάφου, για να υποστηρίξει το αεροδρόμιο.

Συμπλήρωσε ότι, η φρεγάτα, έχει πάρα πολύ καλό ραντάρ - με εμβέλεια που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα - και μπορεί έγκαιρα να προειδοποιήπσει από μακριά για το αν έρχεται κάποιος στόχος, όπως τα drones που χτύπησαν τη βάση.

Παράλληλα, είναι εξοπλισμένη με πυραύλους Aster 30, εμβέλειας 150 χιλιομέτρων, με αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πώς λειτουργεί η φρεγάτα «Ψαρά»

Αναφορικά με τη φρεγάτα «Ψαρά», o κύριος Παπανικολάου, δήλωσε ότι, φέρει το σύστημα anti-drone «Κένταυρος» το οποίο μπαίνει στο λογισμικό του drone και το κατευθύνει, το διώχνει από τον στόχο. Ωστόσο, το drone πρέπει να είναι σε απόσταση 15 με 20 χιλιομέτρων.

Το σύστημα Κένταυρος σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά με επιτυχία στην επιχείρηση «Ασπίδες» στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο ρόλος της συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων PATRIOT στην Κάρπαθο

Στη συνέχεια, ο αντιπτέραρχος μίλησε για τον ρόλο όπου παίζει η συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων PATRIOT στην Κάρπαθο.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι είναι σωστή ως στρατηγική κίνηση η συστοιχία Patriot δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλλει ενδεχομένως σε επίθεση, αντίστοιχη με αυτή που έγινε στο αεροδρόμιο της Πάφου, ενώ δείχνει πόσο σημαντική είναι η επιχειρησιακή διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ούτε η Τουρκία μπορεί εύκολα να αντιδράσει στις εν λόγω στρατιωτικές επιχειρήσεις δεδομένου ότι υπάρχει η προτεραιότητα της άμυνας.

Κύπρος: Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Δένδιας μετέβη σήμερα (3/3), και ο ίδιος στην Κύπρο.

Δήλωσε όταν τον υποδέχτηκε ο ομόλογος του, Βασίλης Πάλμας: «της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού» ανέφερε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, με βάση τις δυνατότητες της».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «οι στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας είναι δύσκολες, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δουν τι άλλο μπορούν να κάνουν. «Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας» υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου.



Ο κ. Δένδιας έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Λευκωσίας λίγο μετά τις 11 το πρωί, όπου τον υποδέχτηκε ο ομόλογος του, Βασίλης Πάλμας.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά έλαβε την απόφαση να αποστείλει στην Κύπρο δύο ζεύγη F-16 και δύο φρεγάτες, τον «Κίμωνα» και τα «Ψαρά», ενεργοποιώντας το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου. Τον κ. Δένδια συνοδεύει στη Λευκωσία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης.