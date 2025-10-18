Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει στις χώρες τους δύο επιζήσαντες αμερικανικού πλήγματος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δύο «ναρκοτρομοκράτες» που επέζησαν αμερικανικού πλήγματος κατά «υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά» μεταφέρονται στις χώρες καταγωγής τους, το Εκουαδόρ και την Κολομβία.
«Ηταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολύ γνωστού διαύλου. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ήταν φορτωμένο κυρίως με Fentanyl και άλλα παράνομα ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο, έγραψε ο Τραμπ. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους «για να τεθούν υπό κράτησιν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».
