Ο Τραμπ απείλησε να ανατινάξει το... Ομάν και όλοι αναρωτιούνται τι ήθελε να πει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη, προκαλώντας γενική κατάπληξη, να «ανατινάξει» το Ομάν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον αν εννοούσε όντως ότι θα διέτασσε τον στρατό του να στρέψει τα όπλα του εναντίον του σουλτανάτου, συμμάχου των ΗΠΑ, ή αν επρόκειτο για παραδρομή, αν πρόφερε το όνομα της χώρας αυτής αντί να πει «Ιράν».

Ο αμερικανός πρόεδρος εξάλλου φάνηκε να μπλέκει το Ιράν με τη Βενεζουέλα στην ίδια δημόσια τοποθέτησή του, στο υπουργικό συμβούλιο που συγκάλεσε στον Λευκό Οίκο.

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, ή αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το ξέρουν», είπε- φράση που συμπεριλαμβάνεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κατόπιν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Απαντούσε σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από το Ομάν και το Ιράν, σενάριο που απέρριψε.

Τα Στενά θα παραμείνουν «ανοικτά για όλους», αντέτεινε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Θα το παρακολουθούμε, κανένας δεν θα το ελέγξει», συνέχισε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ομάν, στην αραβική χερσόνησο, είναι παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και η φράση του αμερικανού προέδρου κατέλαβε εξαπίνης παρατηρητές.

Το σουλτανάτο είναι γνωστό πως προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του μεσολαβώντας στην περιοχή - είναι χαρακτηριστικό ότι διαδραμάτισε ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος είπε ακόμη, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του, μέρος του οποίου αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, πως η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να ανθεί «παρά τη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα, που δεν έχει πλέον ναυτικό, ούτε αεροπορία».

Έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τους όρους αυτούς μιλώντας για το Ιράν, για να δείξει τον θρίαμβο που κατήγαγαν κατ’ αυτόν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ συγχέει ονόματα χωρών.

Για παράδειγμα, είχε αναφερθεί στην Αλβανία αντί για την Αρμενία και στην Ισλανδία αντί για τη Γροιλανδία.