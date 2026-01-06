Ο Τραμπ δεν βγάζει από το μυαλό του τη Γροιλανδία: «Υπάρχει πάντα και ο στρατός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα των συμβούλων του συζητούν διάφορες επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την επίτευξη του στόχου να θεωρείται «πάντα μια επιλογή», ανέφερε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν ένα εύρος επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή που βρίσκεται στη διάθεση του αρχιστράτηγου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.