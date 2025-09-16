Ο Τραμπ διαβεβαιώνει τώρα πως το Ισραήλ δε θα πλήξει... ξανά το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα διατάξει να βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ, μετά την άνευ προηγουμένου αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Δε θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, παρά την άρνηση του κ. Νετανιάχου να αποκλείσει νέες επιδρομές στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.