Ο Τραμπ διέγραψε το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα - «Αναρτήθηκε καταλάθος από εργαζόμενο»

Δώδεκα ώρες μετά την ανάρτηση του, το ρατσιστικό βίντεο στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ εικονίζονται σαν πίθηκοι αποσύρθηκε από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, νωρίτερα είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Truth Social, το συνωμοσιολογικό βίντεο που πραγματεύεται τις προεδρικές εκλογές του 2020, στο οποίο αποτυπώνει ως πιθήκους το ζεύγος του πρώην προέδρου και της πρώην πρώτης κυρίας.
To επίμαχο βίντεο προσκάλεσε δριμεία κριτική και από τους κόλπους του κόμματός του, με πολλούς Ρεπουμπλικάνους να απαιτούν τη διαγραφή της ανάρτησης.
Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, το βίντεο αναρτήθηκε «κατά λάθος» από «έναν εργαζόμενο».
«Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο. Διαγράφηκε» ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αφού το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.
Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατήγγειλε την «ψευδοαγανάκτηση» που προκάλεσε, κατ’ αυτήν, το βίντεο, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι η ανάρτηση οφειλόταν σε λάθος.
