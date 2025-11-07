Ο Τραμπ δήλωσε «ανοιχτός» στην άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του και πρόσθεσε πως είναι «ανοικτός» σε συζήτηση γι’ αυτό.

«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθετε σε ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας, προσθέτοντας:

«Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό κάνει πολύ δύσκολο για αυτούς (σ.σ. τους Ιρανούς) να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν, κι είμαι ανοικτός σε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό».

Παράλληλα, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης των ΗΠΑ πως έχουν καταρτίσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να επικυρώσει το σχέδιο του αμερικανού προέδρου.

«Πολύ σύντομα. Θα γίνει πολύ σύντομα. Και τα πράγματα πάνε καλά στη Γάζα», απάντησε ο κ. Τραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για την αναμενόμενη ανάπτυξη τέτοιας δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ακόμη πολύ επισφαλής, σχεδόν έναν μήνα μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.