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Ο Τραμπ φιλοξενεί ξανά τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον: Θα παραστούν στην τελετή για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχωρεί τη Δευτέρα για επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, έπειτα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

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Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου | AP // Alex Brandon
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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχωρεί τη Δευτέρα για επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο καταδικασμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εγκληματίας πολέμου, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση που αναμένεται να επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα παραστεί επίσης στην τελετή αποχαιρετισμού του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτηρίζει «φίλο του Ισραήλ».

Για λόγους που δεν διευκρινίζονται στην επίσημη ανακοίνωση, η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιτρέψει σε δημοσιογράφους να συνοδεύσουν τον σιωνιστή πρωθυπουργό στην πτήση προς την Ουάσιγκτον με το κυβερνητικό αεροσκάφος "Wing of Zion". 

Οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν να καλύψουν την επίσκεψη θα πρέπει να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με δικά τους μέσα και να υποβάλουν αίτημα διαπίστευσης, χωρίς ωστόσο το αίτημα να διασφαλίζει αυτόματη έγκριση.

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