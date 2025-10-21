Ο Τραμπ… καλύτερος κι από τον Λίνκολν – Το είπε και το πίστεψε

Ρεσιτάλ αυτοθαυμασμού έδωσε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, αποφασίζοντας αυτή τη φορά να βάλει τον εαυτό του στην ίδια πρόταση με τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Αβραάμ Λίνκολν – και φυσικά να βγει νικητής.
«Βγήκε κάποιος... Λένε ότι είσαι ο τρίτος καλύτερος πρόεδρος... Αυτό ήταν στην τηλεόραση... Ο τρίτος καλύτερος. Και είπαν, ποιοι είναι οι δύο πρώτοι; Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον και ο Αβραάμ Λίνκολν.
Και θύμωσα πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις;» είπε, αποδεικνύοντας ότι η ταπεινότητα δεν είναι το δυνατό του σημείο.
Και επειδή δεν αρκεί να συγκρίνεσαι με τους «πατέρες του έθνους», πρέπει και να τους ξεπερνάς:
«Θα είναι πολύ δύσκολο να νικήσουμε τον Ουάσινγκτον και τον Λίνκολν. Αλλά θα το δοκιμάσουμε, σωστά;» πρόσθεσε, λες και μιλά για ριάλιτι σόου και όχι για την Ιστορία.
Το αποκορύφωμα; Η «στρατιωτική» του λογική: «Ε, δεν τελείωσαν οκτώ πολέμους, και έρχεται ο ένατος. Εντάξει.
Τελειώσαμε οκτώ πολέμους, και ο ένατος έρχεται, πιστέψτε το ή όχι». Για τον Τραμπ, οι πόλεμοι μοιάζουν με σεζόν τηλεοπτικής σειράς που απλώς περιμένει το επόμενο επεισόδιο.
Κι όλα αυτά, από τον Κήπο των Ρόδων, όπου ο πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει και για το νέο του ballroom. Αγνόησε τις αντιδράσεις για την κατεδάφιση ιστορικής πτέρυγας και δήλωσε με ύφος εργολάβου: «Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα.
Πιθανότατα ακούτε τον όμορφο ήχο των κατασκευών στο πίσω μέρος. Ακούτε αυτόν τον ήχο; Αυτή είναι μουσική στα αυτιά μου. Λατρεύω αυτόν τον ήχο».
Και για να μην υπάρχει αμφιβολία για το τι σημαίνει «μουσική» για τον Τραμπ, ξεκαθάρισε: «Όταν ακούω αυτόν τον ήχο, μου θυμίζει χρήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μου θυμίζει έλλειψη χρημάτων επειδή την πληρώνω εγώ, αλλά θα γίνει μια από τις πιο όμορφες αίθουσες χορού οπουδήποτε στον κόσμο».
Με λίγα λόγια, ο Τραμπ κατάφερε σε μία μόνο εμφάνιση να αυτοανακηρυχθεί καλύτερος από τον Λίνκολν, να μετρήσει πολέμους σαν να είναι επεισόδια Netflix και να βαφτίσει τις μπουλντόζες «μουσική».
Ένα ακόμη επεισόδιο στο προσωπικό του ριάλιτι με τίτλο: «Εγώ, ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών».
