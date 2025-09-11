Ο Τραμπ κατηγορεί την «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του ακροδεξιού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.