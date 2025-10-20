Ο Τραμπ προειδοποιεί καμεραμάν: «Μην σπάσεις τον καθρέφτη, είναι 400 ετών!»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια απρόσμενη στιγμή αγωνίας. Ένας καμεραμάν πλησίασε επικίνδυνα έναν καθρέφτη που, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει ηλικία 400 ετών.
«Πρόσεχε… πρόσεχε! Δεν σου επιτρέπεται να σπάσεις αυτόν τον καθρέφτη, είναι 400 ετών», προειδοποίησε εμφανώς εκνευρισμένος.
«Μια κάμερα μόλις τον χτύπησε. Τον έφερα ειδικά από τις αποθήκες και το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι να τον χτυπήσει μια κάμερα.
Δύσκολο να το πιστέψεις, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα της ζωής», πρόσθεσε με χαρακτηριστικό ύφος.
Η σκηνή, που καταγράφηκε μπροστά στις κάμερες, έκλεψε την παράσταση στη συνάντηση των δύο ηγετών, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις σοβαρές συζητήσεις για εμπόριο, άμυνα και στρατηγικές συνεργασίες.
