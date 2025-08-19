Ο Τραμπ συνεχίζει να κλείνει «πόρτες»: Ακύρωσε τις βίζες πάνω από 6.000 ξένων φοιτητών

Οι αρχές των ΗΠΑ εκτέλεσαν την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών, στο πλαίσιο της φίμωσης κάθε κριτικής στο Ισραήλ, και της υποτιθέμενης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας των μεταναστών.

Ο κυριότερος λόγος ήταν η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε το στέλεχος αυτό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τόνισε ακόμα πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας», ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

Αδειάζει τα πανεπιστήμια ο Τραμπ

Κάπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», επέμεινε, κατά το ΑΜΠΕ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε επίσης τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αν και το αμερικανικό Σύνταγμα προστατεύει τέτοιες εκδηλώσεις.

Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε εντατικούς ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε σειρά μαχών με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποπτεύεται ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.