H μεγάλη συνάντηση των στρατηγών: Γιατί μαζεύονται στη Βιρτζίνια πάνω από 800 Αμερικανοί επιτελείς

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί σε μια έκτακτη συνάντηση κορυφής των Ενόπλων Δυνάμεων αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας μια νέα δυναμική σε μια συνάντηση που έχει περιγραφεί ως «συγκέντρωση ενθάρρυνσης» για τα κορυφαία στρατιωτικά στελέχη.

Η συγκέντρωση, που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Βιρτζίνια, είχε αρχικά ως στόχο να παρουσιάσει ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ την επανεφεύρεση του Υπουργείου Άμυνας ως «Υπουργείο Πολέμου».

Ο Τραμπ περιέγραψε τη συγκέντρωση ως «ομαδικό πνεύμα» σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News την Κυριακή.

Τραμπ: Τι σημαίνει η συμμετοχή του στη συνάντηση

«Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία συνάντηση που συζητάμε για το πόσο καλά τα πάμε στρατιωτικά, για το πόσο καλά είμαστε, συζητάμε για πολλά καλά, θετικά πράγματα. Είναι απλώς ένα καλό μήνυμα», είπε ο Τραμπ.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για πρώτη φορά για τη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, φάνηκε να γνωρίζει λίγα γι' αυτήν. Υπονόησε ότι είχε σκοπό να αποτελέσει μια επίδειξη νέων όπλων.

Τώρα, ο Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί αυτοπροσώπως. Αυτό θα γίνει λίγες μέρες αφότου διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν στο Πόρτλαντ για να προστατεύσουν τους αξιωματικούς μετανάστευσης στην πόλη του Όρεγκον, και καθώς εντείνει τη χρήση του στρατού για την καταπολέμηση αυτού που αποκαλεί εγχώρια τρομοκρατία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ να παραστεί, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Washington Post.

Μέχρι την Παρασκευή, δεν υπήρχαν σχέδια για τον Hegseth να προβεί σε κάποια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την εθνική ασφάλεια στο πλαίσιο της συνάντησης, ανέφεραν πηγές.

Αντίθετα, η εκδήλωση έχει ως στόχο «να αποτελέσει επίδειξη δύναμης για το πώς μοιάζει τώρα ο νέος στρατός υπό τον πρόεδρο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Η ιδέα για τη συνάντηση προήλθε από τον Χέγσεθ, ο οποίος αργότερα ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για τα σχέδια, ανέφεραν πηγές.

Η συνάντηση αναμένεται να μοιάζει με «συγκέντρωση ενθάρρυνσης», όπου ο Χέγσεθ θα υπογραμμίσει τη σημασία του «ήθους του πολεμιστή» και θα σκιαγραφήσει ένα νέο όραμα για τον αμερικανικό στρατό, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό διαφημίσει την προσπάθειά του να ενισχύσει τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των δαπανών του Πενταγώνου.