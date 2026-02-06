Ο Τραμπ θέλει να δώσει το όνομά του στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε αποδέσμευση «παγωμένων» πόρων στον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, εαν εκείνος δεχτεί να δοθεί το όνομα του Ρεπουμπλικάνου στον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης και στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, μεταδίδουν σήμερα, Παρασκεύη (06/02) αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που είναι δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του κτηματομεσιτικού τομέα, διαθέτει ήδη έναν ουρανοξύστη με το όνομά του στην περίβλεπτη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης και τώρα προσπαθεί να αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα σε όλη τη χώρα, όπως δεν το έχει κάνει κανένας από τους προκατόχους του.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC, θα ήθελε να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα μέρη των ΗΠΑ: τον σταθμό Πεν Στέισιον της Νέας Υόρκης και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Τραμπ πρότεινε στον Τσακ Σούμερ, τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, να αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ομοσπονδιακούς πόρους που έχει παγώσει η κυβέρνησή του, εάν εκείνος δεχτεί να βοηθήσει στη μετονομασία του σιδηροδρομικού σταθμού και του αεροδρομίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων προοριζόταν για το μεγάλο σχέδιο της υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης της Νέας Υόρκης με το Νιου Τζέρσι.

Ο Σούμερ, που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη, δεν δέχθηκε την πρόταση που, σύμφωνα με το CNN, έγινε τον προηγούμενο μήνα.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζέρι Νάντλερ χαρακτήρισε «εκβιασμό» την προσπάθεια μετονομασίας του αεροδρομίου και του σιδηροδρομικού σταθμού.

Οι εργασίες στη σήραγγα που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Νιου Τζέρσι θα «ανασταλούν» σήμερα τα μεσάνυχτα με ώρα Ελλάδας «εάν δεν ξαναρχίσουν οι καταβολές ομοσπονδιακών πόρων» για το έργο, ανέφεραν νωρίτερα οι υπεύθυνοι του εργοταξίου, σε μια ανακοίνωσή της.

Η Επιτροπή που επιβλέπει τις εργασίες καθώς και οι δύο ενδιαφερόμενες Πολιτείες πρόσφατα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να μην ανασταλεί η χρηματοδότηση.

Το όνομα Αμερικανών προέδρων συνήθως δίνεται σε κτίρια ή υποδομές αφού αποχωρήσουν από το αξίωμα ή μετά τον θάνατό τους. Τον Δεκέμβριο πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διόρισε ο Τραμπ στο Κέντρο Κένεντι αποφάσισε τη μετονομασία αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι.