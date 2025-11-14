Ο Τραμπ υπό πίεση: Προοπτική για άνοιγμα των φακέλων Επστάιν στο Κογκρέσο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει την προοπτική μιας πολιτικά επιζήμιας ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν, μετά την αποτυχία των προσπαθειών να πιεστούν δύο γυναίκες μέλη του να αποσύρουν την υποστήριξή τους για το ψήφισμα.

Η φερόμενη άρνηση της Λόρεν Μπόμπερτ, Ρεπουμπλικανής βουλευτή από το Κολοράντο, και της Νάνσι Μέις, της Νότιας Καρολίνας, να αφαιρέσουν τα ονόματά τους από αίτηση απαλλαγής για να επιβληθεί η διεξαγωγή ψηφοφορίας, αφήνει τον Τραμπ εκτεθειμένο σε ένα ζήτημα που απειλεί την απήχησή του.

Η Μπόμπερτ φέρεται να υποστήριξε σθεναρά την αίτηση, αφού προσκλήθηκε από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να την πείσει να αποσύρει την υπογραφή της, σύμφωνα με τον Guardian.

Τραμπ: «Ιούδες» μέσα στο κόμμα του

Το μέσο ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ώρες αφότου οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν μια σειρά από email από τα αρχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ μπορεί να γνώριζε περισσότερα για τις δραστηριότητες σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων του Επστάιν από ό,τι είχε παραδεχτεί προηγουμένως.

Ο πρώην επιφανής παραγωγός -ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του- έγραψε σε ένα email ότι ο Τραμπ, ο πρώην στενός του φίλος, «ήξερε για τα κορίτσια».

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να πείσει την Μπόμπερτ να αλλάξει γνώμη – στρατολογώντας την Παμ Μπόντι, τη γενική εισαγγελέα, και τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ – προτού εξαπολύσει «ασαφείς απειλές» όταν η τακτική δεν λειτούργησε.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα «εξοικειωμένα με τον τρόπο σκέψης της», ανέφερε ότι η σκληροπυρηνική προσέγγιση είχε το αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα να πείσει την Μπόμπερτ ότι μπορεί να υπάρχει συνωμοσία για την απόκρυψη του περιεχομένου των αρχείων και την έκανε να ψάξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Μέις, η οποία είναι υποψήφια κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας. Στη συνέχεια, του έγραψε μια επιστολή εξηγώντας το ιστορικό της σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού και εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να αλλάξει γνώμη για το αίτημα.

Αργότερα έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η απόφαση για τον Επστάιν είναι βαθιά προσωπική».

Δύο άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εκπρόσωποι, η πρώην εξαιρετικά αξιόπιστη πιστή στον Τραμπ και εκπρόσωπος της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και ο Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, έχουν υπογράψει την αίτηση.

Οι απαραίτητες 218 ψήφοι για να περάσει και να επιτραπεί η διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιτεύχθηκαν αυτή την εβδομάδα με την ορκωμοσία της Δημοκρατικής βουλευτού, Αντελίτα Γκριχάλβα, περισσότερο από δύο μήνες αφότου κέρδισε τις ειδικές εκλογές στην Αριζόνα..