Ο τυφώνας Melissa κατευθύνεται προς την Κούβα: Ποιες άλλες περιοχές θα χτυπήσει

Σάρωσε τη Τζαμάικα ο τυφώνας Melissa, και νέες πληροφορίες του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC), αναφέρουν ότι «κατευθύνεται» προς Κούβα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του NHC: «Ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει σύντομα στην ξηρά κατά μήκος της νότιας ακτής της ανατολικής Κούβας ως ένας εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πυρήνας του Μελίσα αναμένεται να κινηθεί πάνω από την ανατολική Κούβα μέχρι σήμερα το πρωί, να διασχίσει τις νοτιοανατολικές ή κεντρικές Μπαχάμες αργότερα σήμερα και να πλησιάσει τις Βερμούδες την Πέμπτη και την Πέμπτη το βράδυ.

Οι συνεχείς άνεμοι είναι κοντά στα 125 μίλια/ώρα (205 χλμ/ώρα) με υψηλότερες ριπές».

Τυφώνας Melissa: Τι προβλέπει η κατηγορία 4

Ο τυφώνας Melissa, σύμφωνα με τον Guardian, έχει αναβαθμιστεί σε κατηογρία 4, από 3 που ήταν για κάποιες ώρες εχθές, ενώτην στιγμή που ξέσπασε έφτασε και κατηγορία 5.

Προβλέπεται ότι ένα κύμα καταιγίδας ύψους έως και 3,6 μέτρων στην περιοχή αναμένεται να ρίξει έως και 51 εκατοστά βροχής σε περιοχές της ανατολικής Κούβας.

«Πολλές κατολισθήσεις είναι πιθανές σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο Μάικλ Μπρέναν, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

Ο τυφώνας θα μπορούσε να επιδεινώσει τη σοβαρή οικονομική κρίση της Κούβας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, ελλείψεις καυσίμων και ελλείψεις τροφίμων.

Melissa: Ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Καραϊβική

Ο τυφώνας Melissa, αποτελεί - όπως επισημαίνει η ΕΡΤ - τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει έθνος της Καραϊβικής στη σύγχρονη ιστορία, αφήνει αποτύπωμα της «ιστορικής μανίας του» στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, με την κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τελικό απολογισμό».

Από τις ριπές των 295 χλμ/ώρα οι άνεμοι εξασθένησαν στα 215 χιλιόμετρα και η Melissa υποβαθμισμένη από το ακραίο και σπάνιο 5 στο 3 ή 4 της κατηγορίας των επικίνδυνων τυφώνων απειλεί την Κούβα.

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, τη στιγμή που δεκάδες ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν δρόμους – ποτάμια, ερείπια και κατολισθήσεις.

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτροδότησης.

Βίντεο «μέσα από το μάτι του κυκλώνα»

Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τους «US Air Force Reserve Hurricane Hunters» των ΗΠΑ, οι οποίοι πέταξαν κατευθείαν μέσα από τον τυφώνα Melissa κατηγορίας 5, απαθανατίζοντας μια απίστευτη θέα από το εσωτερικό του ματιού της καταιγίδας.

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025