Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για τις πτήσεις: «Ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι επικίνδυνος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη (01/09) τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος επί της ουσίας έχει κλείσει.
«Θα υπάρχουν (ουκρανικά) drones στον ρωσικό ουρανό (…) όσο συνεχίζεται ο πόλεμος» είπε ο Ζελένσκι σε βραδινό διάγγελμά του.
«Σήμερα, προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος» είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπαίνει στο στόχαστρο του Κιέβου η πολιτική αεροπορία.
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