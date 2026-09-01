Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για τις πτήσεις: «Ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι επικίνδυνος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη (01/09) τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος επί της ουσίας έχει κλείσει.

«Θα υπάρχουν (ουκρανικά) drones στον ρωσικό ουρανό (…) όσο συνεχίζεται ο πόλεμος» είπε ο Ζελένσκι σε βραδινό διάγγελμά του.

«Σήμερα, προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος» είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπαίνει στο στόχαστρο του Κιέβου η πολιτική αεροπορία.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026