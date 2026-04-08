Οι 4 καλοκαιρινοί προορισμοί που πρέπει να κλείσεις διακοπές πριν οι τιμές εκτοξευτούν παντού

Καθώς το καλοκαίρι βρίσκεται μια ανάσα μακριά, αυτή η περίοδος είναι η μοναδική ευκαιρία σου να απολαύσεις φθηνές διακοπές στο εξωτερικό με λιγότερο κόσμο και πιο βιώσιμες θερμοκρασίες.

Ένας ταξιδιωτικός σύμβουλος αποκάλυψε τους τέσσερις κορυφαίους, οικονομικούς προορισμούς διακοπών για να κάνεις κράτηση αυτόν τον Μάιο, αν θες μια ανοιξιάτικη απόδραση πριν αρχίσουν να εκτοξεύονται οι τιμές.

Καθώς πλησιάζουν αργίες, πολλοί στοχεύουν να αξιοποιήσουν τον χρόνο που θα περάσουν εκτός γραφείου, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, αναζητώντας σίγουρα ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό καιρό και φθηνoύς προoρισμούς.

Ο ειδικός στα ταξίδια Ρομπ, γνωστός στο διαδίκτυο ως Rob On The Beach, επεσήμανε τέσσερις προορισμός που θα επέλεγε και ο ίδιος αν πήγαινε ένα ταξίδι αυτή την εποχή.

4. Μάλτα

Ο Ρομπ ξεκίνησε τη λίστα του με τη Μάλτα, μια νησιωτική χώρα της Μεσογείου, η οποία απολαμβάνει 300 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο.

Ο ταξιδιωτικός σύμβουλος είπε: «Στην τέταρτη θέση, η Μάλτα. Αυτή είναι μια που οι άνθρωποι προσλαμβάνουν σιγά σιγά τώρα. Έχετε σταθερή ζέστη, πολλή ηλιοφάνεια, αλλά παραμένει μια οικονομική επιλογή για τον Μάιο.

3. Κύπρος

Ο Ρομπ έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή του στην Κύπρο, η οποία διαθέτει παγκοσμίου φήμης παραλίες, 320 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο, παράλληλα με έναν πλούτο ιστορίας και πολιτισμού.

Ο Ρομπ είπε: «Αυτή είναι η ασφαλής επιλογή σας, επειδή στην Κύπρο τον Μάιο, υπάρχει ηλιοφάνεια κάθε μέρα και μέχρι τα μέσα Μαΐου, βρίσκεστε ήδη στους 20 βαθμούς Κελσίου.

«Επίσης, μια γρήγορη ερώτηση, επειδή οι άνθρωποι πάντα ρωτούν: ναι, είναι ασφαλής η Κύπρος αυτή τη στιγμή».

2. Νταλαμάν

Προχωρώντας στη δεύτερη θέση, ο Ρομπ επέλεξε το Νταλαμάν, έναν δήμο και περιοχή της επαρχίας Μούγλα στην Τουρκία. Το Νταλαμάν φημίζεται για τις βραβευμένες παραλίες του, το κολύμπι με αναπνευστήρα, την πλούσια κληρονομιά, την πανοραμική θέα στην θρυλική Τυρκουάζ Ακτή αλλά και το εκπληκτικό φυσικό τοπίο με τις χελώνες καρέτα-καρέτα που φωλιάζουν.

Ο Ρομπ συγκεκριμένα πρότεινε τη Φετιγιέ και είπε: «Κοιτάξτε, η Φετιγιέ είναι απίστευτη όλο το χρόνο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο Μάιος είναι ο καλύτερος μήνας.Έχετε αυτή την τέλεια ισορροπία θερμοκρασιών στους 20 βαθμούς Κελσίου και επαρκή ηλιοφάνεια όλο τον μήνα.

1. Αλβανία

Ο Ρομπ είπε ότι «διάλεξε κάτι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά», τοποθετώντας την Αλβανία στην πρώτη θέση. Η βαλκανική χώρα προσφέρει εκπληκτικές ακτές, οι οποίες συνδυάζονται με συναρπαστική ιστορία και πολιτισμό.

Υπάρχουν πολλά κάστρα και αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και ευκαιρίες για πεζοπορία και ήρεμες, ήσυχες μεσογειακές παραλίες. Ο ταξιδιωτικός σύμβουλος εξήγησε: «Κατά κάποιο τρόπο, η Αλβανία εξακολουθεί να περνάει απαρατήρητη. Έχει ακτογραμμή που μοιάζει με την Ελλάδα αλλά πολύ πιο οικονομικές τιμές».