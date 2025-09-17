Οι Άγγλοι υποδέχτηκαν τον Τραμπ με φωτογραφίες του με τον Έπσταϊν - Τέσσερις συλλήψεις στο Ουίνδσορ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη μετά από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν στο Βασιλικό Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα φιλοξενηθεί σε επίσημη επίσκεψη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μια ομάδα διαδηλωτών ξεδίπλωσε κοντά στο κάστρο ένα τεράστιο πανό με τη φωτογραφία των δύο ανδρών και εν συνεχεία προέβαλε εικόνες και αποσπάσματα - μεταξύ τους και μια επιστολή που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ προς τον Έπσταϊν - σε πύργο του κάστρου, κίνηση που οι αρχές περιέγραψαν ως «δημόσιο κόλπο».

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι τέσσερις που συνελήφθησαν κρατούνται ως ύποπτοι για κακόβουλες επικοινωνίες μετά την προβολή, χωρίς προς το παρόν να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Trump’s Visit to Britain Goes Off Script



Donald Trump arrived in the UK, where he is set to be received with honors by King Charles III.



London and Washington will also sign a “tech pact” on cooperation in AI, quantum technologies, and nuclear energy, while major US… pic.twitter.com/Cm7z8L1bQR — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2025

Ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία αργά την Τρίτη για μια δεύτερη, άνευ προηγουμένου κρατική επίσκεψη και θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο την Τετάρτη σε μια ημέρα μεγαλοπρέπειας.Το περιστατικό αναζωπύρωσε την προσοχή γύρω από σχέσεις και φιλικές σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν, καθώς και τη δημοσιοποίηση της αμφιλεγόμενης επιστολής που έφερε ξανά στο προσκήνιο το θέμα, στοιχείο που πιθανόν εξηγεί και το πολιτικό μήνυμα της διαμαρτυρίας.

H πρώτη διαμαρτυρία για την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο «έδειξαν» την αποδοκιμασία τους προς το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου διαδηλωτές στη Βρετανία ενόψει της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο «νησί».

Ακτιβιστές, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, «ξετύλιξαν» μία γιγαντιαία φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν έξω από το Κάστρο του Γουίνδσορ πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

🇬🇧In Britain, a rather unusual protest was staged against Trump’s visit



A group of activists unfurled a giant photo in Windsor showing the US president together with convicted pedophile Epstein.



Trump denies any ties to the financier — despite numerous journalistic… pic.twitter.com/ywwSNwLn0k — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Βίντεο που μοιράστηκε η πολιτική ομάδα Everyone Hates Elon τη Δευτέρα (15/9) δείχνει διάφορα άτομα να ξεδιπλώνουν τη φωτογραφία, η οποία, σύμφωνα με την ομάδα, χρηματοδοτήθηκε από δωρεές Βρετανών.

Η ομάδα έγραψε: «Ο Τραμπ έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγει την υπόθεση Έπσταϊν. Δυστυχώς, το βρετανικό κοινό μόλις χρηματοδότησε τη μεγαλύτερη φωτογραφία του Ντόναλντ με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν».

Ο βασιλιάς θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, στο Κάστρο του Γουίνδσορ μέσα στην εβδομάδα, όπου θα τους υποδεχθούν με τελετή καλωσορίσματος και επίσημο δείπνο.

Με πληροφορίες από Independent