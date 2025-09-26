Οι Βρετανοί STORE στο πρωτότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του 2025 στην Τήλο

Για το 2025 o πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) συνεχίζει την συνεργασία με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters), καλωσορίζοντας τους Βρετανούς καλλιτέχνες STORE να ηγηθούν του φετινού προγράμματος φιλοξενίας.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2025 οι STORE θα βρίσκονται στο νησί με στόχο να διερευνήσουν πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι STORE είναι ένας κοινωνικά ενεργός οργανισμός δημιουργικών επαγγελματιών. Στόχος των STORE είναι να υποστηρίξουν περισσότερους νέους από κοινωνικά υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην προσπάθειά τους να εισαχθούν σε δημιουργικά προγράμματα σπουδών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, στην εκπαίδευση στις τέχνες, τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

Οι STORE θα εκπροσωπηθούν από τους Kevin Green (Project Manager των STORE, Υπεύθυνος του προγράμματος), Oyin Falade (Young Trustee, με πεδίο δράσης την γλυπτική και την performance), Elisa Heath (Project Manager), Yusuf Uddin (Young Trustee, καλλιτέχνης οπτικών εφέ και εργάζεται στον τομέα της δημιουργικής εξωστρέφειας) και την Ella Markes (Project Manager, αρχιτέκτονας και εκπαιδευτικός).

Tο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών της Τήλου στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί από το 2022.

Σε συνεργασία με τον Δήμο, τα σχολεία της Τήλου και τους κατοίκους οι καλλιτέχνες πρόκειται να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους στο νησί. Αντίστοιχα καλλιτεχνικά «αποτυπώματα» δημιούργησαν οι Hypercomf, The New Raw, Resolve και POor κατά τη διάρκεια των περασμένων artist residencies, αρκετά από τα οποία παρουσιάζονται στο Just Go Zero Tilos info point.

Το Tilos Artist Residency διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Polygreen με τον Δήμο Τήλου. Το Just Go Zero Tilos, ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό έργο, με την υποστήριξη της Polygreen, ξεκίνησε το 2022 στο νησί με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που προωθούν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.