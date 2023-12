Οι δημοφιλέστερες σελίδες της Wikipedia για το 2023: Η μακάβρια λίστα και οι δυο γυναίκες

Η Wikipedia ανακοίνωσε τις 25 κορυφαίες αναζητήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα της το 2023, με τη συλλογή να περιλαμβάνει μουσική, κινηματογράφο, αθλητισμό αλλά και θανάτους.

Μέχρι στιγμής, η Wikipedia, που διευθύνεται από το Ίδρυμα Wikimedia, μετρά 84 δισεκατομμύρια views, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που παρείχε στο CNN.

Στην κορυφή της λίστας είναι το ChatGPT του OpenAI, με τη σελίδα να δέχεται 49,4 εκατομμύρια επισκέψεις. Το φαινόμενο αυτό έχει φέρει την επανάσταση και πρόκειται για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη βάση χρηστών τον περασμένο Φεβρουάριο, συγκεντρώνοντας 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον Ιανουάριο. Άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ρίξει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι ήθελαν να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και το πλαίσιο πίσω από την τεχνολογία του ChatGPT καθώς πειραματίζονταν με αυτήν» δήλωσε η Anusha Alikhan, επικεφαλής επικοινωνίας στο Ίδρυμα Wikimedia.

Στη δεύτερη θέση είναι αναζητήσεις σχετικά με θανάτους το 2023 και ακολουθούν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κρίκετ, το Πρωτάθλημα κρίκετ της Ινδίας, αλλά και η ταινία Oppenheimer.

Το κοινό της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας είχε μεγάλο αντίκτυπο στη λίστα του 2023. Δεδομένου ότι η Ινδία είναι πιθανό να ξεπεράσει την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, με πληθυσμό που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,43 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η επιρροή της στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης δεν αποτελεί έκπληξη. Η κινεζική κυβέρνηση απαγορεύει τη Wikipedia από το διαδίκτυο της χώρας.

Στη λίστα είναι και η ταινία Barbie, ωστόσο το Oppenheimer έτυχε μεγαλύτερου ενδιαφέροντος στη Wikipedia. Η σελίδα είχε περισσότερες από 28 εκατομμύρια προβολές, ενώ το σχετικό λήμμα για τον φυσικό Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ είχε 25,6 εκατομμύρια προβολές, ενώ η Barbie 18 εκατομμύρια.

Κατά τα άλλα, ο κατάλογος ήταν γεμάτος με σημαίνοντα πρόσωπα του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων. Η Τέιλορ Σουίφτ, ο Έλον Μασκ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι είναι στις κορυφαίες αναζητήσεις.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξεκίνησε μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, δεν κατέκτησε θέση στη λίστα, σε αντίθεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία που τον Φεβρουάριο συμπληρώνει δύο χρόνια.

Στην τελευταία θέση της λίστας βρίσκεται ο Άντριου Τέιτ, ο διαβόητος και άκρως μισογύνης influencer, ο οποίος κρατούνταν για μήνες σε φυλακή της Ρουμανίας, κατηγορούμενος για εμπορία γυναικών.

Οι σελίδες με τις κορυφαίες αναζητήσεις

1. ChatGPT, 49.490.406 αναζητήσεις

2. Θάνατοι το 2023, 42.666.860 αναζητήσεις

3. 2023 Cricket World Cup, 38.171.653 αναζητήσεις

4. Indian Premier League, 32.012.810 αναζητήσεις

5. Oppenheimer (ταινία), 28.348.248 αναζητήσεις

6. Cricket World Cup, 25.961.417 αναζητήσεις

7. Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, 25.672.469 αναζητήσεις

8. Jawan (ταινία), 21.791.126 αναζητήσεις

9. 2023 Indian Premier League, 20.694.974 αναζητήσεις

10. Pathaan (ταινία), 19.932.509 αναζητήσεις

11. The Last of Us (τηλεοπτική σειρά), 19.791.789 αναζητήσεις

12. Τέιλορ Σουίφτ, 19.418.385 αναζητήσεις

13. Barbie (ταινία), 18.051.077 αναζητήσεις

14. Κριστιάνο Ρονάλντο, 17.492.537 αναζητήσεις

15. Λιονέλ Μέσι, 16.623.630 αναζητήσεις

16. Premier League, 16.604.669 αναζητήσεις

17. Μάθιου Πέρι, 16.454.666 αναζητήσεις

18. ΗΠΑ, 16.240.461 αναζητήσεις

19. Έλον Μασκ, 14.370.395 αναζητήσεις

20. Avatar: The Way of Water, 14.303.116 αναζητήσεις

21. Ινδία, 13.850.178 αναζητήσεις

22. Lisa Marie Presley, 13.764.007 αναζητήσεις

23.Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13.392.917 αναζητήσεις

24. Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 12.798.866 αναζητήσεις

25. Andrew Tate, 12.728.616 αναζητήσεις