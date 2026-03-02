Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι χτύπησαν το γραφείο του Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν, με πυραύλους, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (02/03), πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των γραφείων του Νετανιάχου, καθώς και εναντίον του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν» ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, διευκρινίζοντας ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν ανακοινώσει πως σειρά εκρήξεων ακούσθηκε στην Ιερουσαλήμ, αφού ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει προηγουμένως γνωστό πως εντόπισε νέα ιρανικά πυραυλικά πυρά.

«Πριν από λίγο, ο στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας έχουν αναλάβει δράση για να αναχαιτίσουν την απειλή» είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Τουλάχιστον 555 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, μέχρι στιγμής από την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία, δήλωσε η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.