Οι γυναίκες γράφουν ιστορία στη NASA: Για 1η φορά περισσότερες από τους άνδρες στη νεότερη τάξη

Για πρώτη φορά στην ιστορία της NASA, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στη νεότερη τάξη υποψήφιων αστροναυτών. Αν αυτή δεν είναι μια όμορφη και ελπιδοφόρα είδηση για τον γυναικείο πληθυσμό εκεί έξω, τότε ποια;
Ανάμεσα σε περίπου 8.000 υποψηφίους, επιλέχθηκαν μόλις 10 άτομα - 6 γυναίκες και 4 άνδρες - για να εκπαιδευτούν για μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη, τον Άρη και ακόμη πιο μακρινούς προορισμούς στο διάστημα. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για έναν χώρο, που από το 1959 μέχρι και σήμερα παρέμενε, κατά κύριο λόγο, ανδροκρατούμενος.
