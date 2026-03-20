Οι ΗΠΑ επικηρύσσουν την ηγεσία του Ιράν: 10 εκατ. αμοιβή σε όποιον διαρρεύσει πληροφορίες

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με βασικά ηγετικά στελέχη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.

«Τα άτομα αυτά διοικούν και καθοδηγούν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), τα οποία σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε το υπουργείο.

«Εάν έχετε πληροφορίες για αυτά ή άλλα βασικά στελέχη του IRGC ή των επιμέρους κλάδων του, στείλτε τις σε εμάς μέσω της γραμμής πληροφοριών μας που βασίζεται στο δίκτυο Tor ή μέσω της εφαρμογής Signal».

ΗΠΑ: Οι πέντε επικηρυγμένοι του Ιράν

Το Tor είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο δίκτυο για ανώνυμη επικοινωνία. Οι ιστότοποι στους οποίους η πρόσβαση γίνεται μέσω αυτού του προγράμματος περιήγησης αναφέρονται συχνά ως «deep web» (βαθύς ιστός) ή «darknet» (σκοτεινό διαδίκτυο).

Οι πέντε άνδρες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της χρηματικής αμοιβής είναι:

Ο διοικητής του IRGC, Ahmad Vahidi Ο επικεφαλής πληροφοριών του IRGC, Majid Khademi Ο επικεφαλής της μονάδας drones της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Sa’id Aghajani Ο επικεφαλής του τμήματος κυβερνοχώρου, Hamidreza Lashgarian Ο Ali Abdollahi, επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya, μιας κοινής διοίκησης του στρατού του Ιράν