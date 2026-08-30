Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ: «Θα πληρώσουν», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα n(30/08), μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς Ιρανούς μαχητές και αμάχους και ορκίστηκαν να απαντήσουν και να τιμωρήσουν αυτούς που ευθύνονται, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
Οι Φρουροί δεν ανέφεραν ακριβή αριθμό θυμάτων. Εκπρόσωπος των Φρουρών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για την επίθεση αυτή τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.
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