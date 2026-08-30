Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ: «Θα πληρώσουν», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ του Ιράν νωρίτερα σήμερα n(30/08), μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον αξιωματούχο.

BREAKING: US bombed two IRGC rocket launchers on Iran's Larak Island, US official says



🔴 LIVE updates: https://t.co/2Dayo3l5Gk pic.twitter.com/jGwLYP7cB2 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 30, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς Ιρανούς μαχητές και αμάχους και ορκίστηκαν να απαντήσουν και να τιμωρήσουν αυτούς που ευθύνονται, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί δεν ανέφεραν ακριβή αριθμό θυμάτων. Εκπρόσωπος των Φρουρών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν για την επίθεση αυτή τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό μέτωπο, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

The US military struck Iran’s Larak Island, where forces were observed preparing to launch rockets with mines into the Strait of Hormuz, according to a US official, marking the first US strikes in over a month. https://t.co/km6Ut6kEAh pic.twitter.com/wv9Otud7Ym — CNN (@CNN) August 30, 2026