Το απόγευμα της Τετάρτης, αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του αμερικανού υπουργείου Ενέργειας στην Ουάσινγκτον για μια συμφωνία που προετοιμάζεται για πάνω από δύο δεκαετίες: την υπογραφή μιας συμφωνίας για πυρηνικά προγράμματα μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνει ρεπορτάζ του CNN, οι Σαουδάραβες είχαν την πρωτοβουλία κινήσεων αναφορικά με την συμφωνία.

Ωστόσο, όσο γρήγορα άρχισε να μπαίνει σε σειρά η συμφωνία, άλλο τόσο γρήγορα άρχισε να καταρρέει. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε πως η συμφωνία πρόκειται να έχει έναν νέο όρο: Η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβράαμ, μια πρωτοβουλία που εκκινεί από τη πρώτη θητεία Τραμπ και βοήθησε αρκετές αραβικές χώρες να ομαλοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ο Τραμπ αρνήθηκε μάλιστα ότι η συμφωνία θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πηγή που έχει γνώση του θέματος, επισημαίνει το CNN, ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν θυμωμένος με την αποκάλυψη της συμφωνίας από τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο οποίος δεν είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα την ανακοίνωνε.

Γιατί είναι εξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο νέος όρος, για τον οποίο ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι ήταν από καιρό στόχος του Τραμπ και δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν, εξέπληξε και τους ίδιους τους πυρηνικούς διαπραγματευτές της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Η συμφωνία, κατά την άποψη ορισμένων βοηθών του Τραμπ, δεν οριστικοποιήθηκε, καθώς οι επιστολές που έπρεπε να σταλούν στο Κογκρέσο δεν είχαν αποσταλεί. Και τόσο ο πρόεδρος όσο και πολλά από τα ανώτερα στελέχη του ήταν έξω φρενών με την απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, ανέφερε η πηγή.

«Η ενεργειακή ομάδα του Προέδρου Τραμπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη, και πάντα ήταν: η πυρηνική συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.