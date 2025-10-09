Οι μεγάλες πόλεις που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 - Η μία είναι δίπλα στην Ελλάδα

Tα επίπεδα της θάλασσας αυξάνονται διαρκώς και αυτό προφανώς είναι ένα από τα άμεσα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Ειδικοί προβλέπουν ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα τα επίπεδα στάθμης της θάλασσας να αυξηθούν κατά 0,3μ. Σε σχέση με αυτό που συνέβαινε το 2000.

Την ίδια στιγμή, η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ μιλά για μία αύξηση που θα ξεκινήσει από ατ 40 εκατοστά και θα φτάνει μέχρι τα 63 εκατοστά μέχρι το 2100. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε όλες τις ηπείρους δημιουργώντας ήδη προβλήματα σε μεγάλες πόλεις του πλανήτη.

Μαλδίβες

Μαλδίβες | Shutterstock

Οι Μαλδίβες, που αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα 1200 νησιών και είναι σπίτι 550.000 ανθρώπων είναι η πρώτη χώρα που πάει στο μυαλό μας καθώς υπολογίζεται ότι θα χάσει πάνω από το 75% της επικράτειάς της, το οποίο θα βυθιστεί κάτω από το νερό. Δεν ανήκουν βέβαια στις μεγάλες πόλεις του πλανήτη αλλά κινδυνεύουν περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή.

Τζακάρτα

Το κέντρο της πρωτεύουσας της Ινδονησίας | Shutterstock

Από την άλλη, η Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας, μία πόλη που είναι σπίτι για πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει θεωρηθεί η πόλη που πρόκειται να βυθιστεί πιο γρήγορα από κάθε άλλη. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το BBC, ήδη χάνει 5-10 εκατοστά επικράτειας τον χρόνο.

Xιούστον

Η πόλη του Houston | Shutterstock

Ένα μέρος του Χιούστον απειλείται και αυτό να χαθεί λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της στάθμης τη θάλασσας. Ήδη η πόλη μοιάζει πιο ευάλωτη σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ο τυφώνας Χάρβεϊ ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 135.000 κτίρια και ανάγκασε πάνω από 30.000 κατοίκους να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού.

Βενετία

Είναι γνωστή για τα κανάλια της και για τις γόνδολες ως μία από τις πιο τουριστικές πόλεις του πλανήτη. Πάνω της υπάρχει ωστόσο το φάντασμα της καταστροφής. Η ιταλική κυβέρνηση ξόδεψε ένα τεράστιο ποσό της τάξης των 6,5 δισεκατομμυρίων προκειμένου να οχυρώσει τη Βενετία. Λίγο καιρό αργότερα, το 2018, η πόλη έζησε μία από τις χειρότερες πλημμύρες της ιστορίας της.

Ρότερνταμ

Η πόλη του Ρότερνταμ | Shutterstock

Ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% της ολλανδικής πόλης βρίσκεται θεωρητικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Επομένως, η αύξηση της στάθμης των νερών δημιουργεί υπαρξιακά προβλήματα για ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του πλανήτη.

Αλεξάνδρεια

Πόλη της Αιγύπτου | Shutterstock

Μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της Αιγύπτου, κέντρο πολιτισμού και τεχνών για αιώνες. Η Αλεξάνδρεια ήδη χάνει κάποιες από τις παραλίες της. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2100, η στάθμη της Μεσογείου θα αυξηθεί κατά 0,6 μέτρα περίπου, απειλώντας την πόλη και ιστορικά τοπόσημα.

Μπανγκόνκ

H πόλη της Μπανγκόνκ | Shutterstock

Η Μπανγκόνκ, μία από τις μεγάλες πόλεις της Ασίας, βυθίζεται κατά περίπου 1 εκατοστό τον χρόνο και ο κίνδυνος μοιάζει να είναι ήδη στον ορίζοντα. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης μοιάζει να προετοιμάζεται ήδη για καταστάσεις πλημμυρών.