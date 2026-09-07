Οι selfies, τα μπλουζάκια, ο «άνθρωπος του λαού»: Πώς ο Ούλριχ Ζίγκμουντ έφερε την AfD πιο κοντά στην εξουσία

Ανησυχία έχει προκαλέσει η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία μετά τα «νούμερα» που έφερε η AfD, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Αν και δείγματα που φανέρωναν την αυξητική τάση του κόμματος υπήρχαν, αναλυτές αποδίδουν τη δημοφιλία στον Ούλριχ Ζίγκμουντ (Ulrich Siegmund).

Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, περιγράφεται ως «χαρισματικός 35χρονος που έδωσε στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ένα φιλικό πρόσωπο και συνδύασε υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον με μια πινελιά νοσταλγίας, οδήγησε το κόμμα στην ισχυρότερη εμφάνισή του μέχρι σήμερα.

Το κόμμα πέτυχε μια συναρπαστική νίκη στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία καθώς επιδιώκει να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση κρατιδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Το πρόσωπο του Ζίγκμουντ ήταν παντού σε αφίσες της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, ή AfD, σε μια εκστρατεία της οποίας το σύνθημα ήταν «όλα είναι δυνατά». Σε εκδηλώσεις της εκστρατείας, οι υποστηρικτές - μερικοί από αυτούς φορούσαν μπλουζάκια με την εικόνα του - περίμεναν στην ουρά για μια selfie και μερικές κουβέντες με τον υποψήφιο.

Αν και το κόμμα του είναι γνωστό για τις φιλορωσικές και αντιμεταναστευτικές του θέσεις και άλλες ριζοσπαστικές θέσεις, ο Ζίγκμουντ απέφυγε να κάνει ακραίες δηλώσεις και παρουσιάζεται ως άνθρωπος του λαού. Αλλά ενώ αυτό απευθύνεται σε ψηφοφόρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποθαρρυνθούν από το AfD, είναι επίσης ασυμβίβαστος, επιμένοντας μετά τις εκλογές ότι το κόμμα δεν θα «πετάξει τις θέσεις του στο απυρόβλητο για συνασπισμούς».

Ποιος είναι ο Ούλριχ Ζίγκμουντ

Ο Ζίγκμουντ, σύμφωνα με το Associated Press, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και πουλούσε αρωματικά χώρου. Αλλά δεν είναι αρχάριος στην πολιτική: μετά από μια σύντομη περίοδο ως μέλος της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του νυν καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς όταν ήταν νεότερος, εντάχθηκε στο AfD.

Antifa demonstrating against the AfD… 😂



Enjoy the protest. Today, you might want to start looking for a job. 😂 pic.twitter.com/AwSOSvZuaG — American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) September 6, 2026

Είναι νομοθέτης στο νομοθετικό σώμα του κρατιδίου στο Μαγδεμβούργο εδώ και 10 χρόνια και συν-επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD εκεί από τότε.

Παράλληλα με την εικόνα του ως νεαρού και ενεργητικού πολιτικού, ο Ζίγκμουντ συχνά ανατρέχει στο παρελθόν. Είπε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι οι ψηφοφόροι θέλουν «πίσω την παλιά, ασφαλή Γερμανία».

Γεννημένος τον Οκτώβριο. Έχει επίσης ικανοποιήσει την υποβόσκουσα νοσταλγία για τη ζωή στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία μεταξύ ορισμένων ψηφοφόρων - κυρίως με τις προεκλογικές του βόλτες με μοτοποδήλατα Simson, τα οποία παράγονταν στην ανατολή. Την Κυριακή, έφτασε στο εκλογικό τμήμα στην πατρίδα του, το Τανγκερμούντε, με ένα από τα μηχανήματα.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν κατά του AfD

Στο μεταξύ, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, διαμαρτυρόμενοι κατά της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), μετά τη συντριπτική νίκη του κόμματος στις κρατιδιακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η αστυνομία εκτίμησε το βράδυ της Δευτέρας ότι περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση και ανέφερε ότι η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η γνωστή Γερμανίδα ακτιβίστρια για το κλίμα Λουίζα Νόιμπαουερ, καθώς και οι επικεφαλής υποψήφιοι των Πρασίνων και του κόμματος Die Linke (Η Αριστερά) στις εκλογές του κρατιδίου του Βερολίνου, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Ο φασισμός δεν είναι εναλλακτική» και «Σταματήστε τους ναζί της AfD! Τέλος στον ρατσισμό και στις κοινωνικές περικοπές», ενώ το πλήθος φώναζε ρυθμικά: «Όλοι μαζί ενάντια στον φασισμό».