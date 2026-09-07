Το AfD επικαλείται τη «δημοκρατία» για να βρει αυτοδυναμία: «Η αντιπολίτευση πρέπει να μας μιλήσει»

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάληψη της εξουσίας στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, δήλωσε η Μπέατριξ φον Στορχ, αναπληρώτρια επικεφαλής της ΚΟ του στο BBC, μετά από την ιστορική νίκη στις εκλογές.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κυριακής δείχνουν ότι έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, με 43,8% των ψήφων. Τώρα αναζητά υποστήριξη από άλλα κόμματα ή άτομα προκειμένου να κυβερνήσει.

Ενώ τα περισσότερα γερμανικά πολιτικά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD, η φον Στορχ κάλεσε τους αντιπάλους του να ξεκινήσουν συνομιλίες και είπε: «Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν αποδέχεστε την ψήφο του λαού».

AfD - Η ακροδεξιά απατεί...δημοκρατία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το «σεισμικό... όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για το δικό μου πολιτικό κόμμα και το λαμβάνω αυτό πολύ σοβαρά υπόψη».

Το κόμμα του, το συντηρητικό CDU, είδε το μερίδιό του στις ψήφους να μειώνεται σχεδόν στο μισό, στο 17,2% στα προκαταρκτικά αποτελέσματα του κρατιδίου.

Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει «στην κανονική λειτουργία», προσθέτοντας ότι η χώρα χρειάζεται «βαθιές μεταρρυθμίσεις» και ότι το CDU πρέπει να «προσεγγίσει τους ανθρώπους σε συναισθηματικό επίπεδο».

Κανένα ακροδεξιό κόμμα δεν έχει ελέγξει γερμανικό κρατίδιο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η διακυβέρνηση σε κρατικό επίπεδο θα σήμαινε εξουσίες στην αστυνόμευση και την τοπική εκπαίδευση.

Ο φον Στορχ είπε ότι τα αποτελέσματα της πολιτείας «ήταν στο τραπέζι και τώρα οι δημοκράτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι αν τα κόμματα αρνηθούν να συνεργαστούν με το AfD, «τότε μπορεί να καταλήξουμε σε σοβαρό χάος και ίσως να έχουμε νέες εκλογές».

Τα σχόλιά της επανέλαβε ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κόμμα είχε κερδίσει μια «σαφή εντολή για να κυβερνήσει».