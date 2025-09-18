ΟΗΕ: «Kατακλυσμιαία η κατάσταση» στη Γάζα: Συνεχίζουν τη φονική επέλαση τα ισραηλινά τανκς

Η κατάσταση στην πολύπαθη Γάζα είναι «σε γενικές γραμμές κατακλυσμιαία», δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης και τα στρατεύματα συνεχίζουν την επέλασή τους την τρίτη ημέρα της χερσαίας επίθεσης.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, δήλωσε ότι είδε μία συνεχή ροή Παλαιστινίων να κατευθύνονται νότια κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στην πόλη, αλλά ότι εκατοντάδες χιλιάδες παρέμειναν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, επειδή δεν μπορούσαν να παραδώσουν ζωτικής σημασίας προμήθειες.

Γάζα: «Καμίνι» ψυχών ο θύλακας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του «καταλύουν τρομοκρατικές υποδομές και εξαλείφουν τρομοκράτες» στην πόλη της Γάζας.

Υποστηρίζει κατά το σύνηθες ότι οι στόχοι του είναι να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς και να νικήσει τους περίπου 3.000 μαχητές της σε αυτό που έχει χαρακτηρίσει ως το «κύριο προπύργιο» της οργάνωσης.

Ωστόσο, η επίθεση στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Γάζας, όπου ζούσαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, για την οποία επιβεβαιώθηκε λιμός τον περασμένο μήνα, έχει προκαλέσει εκτεταμένη διεθνή καταδίκη.

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί εταίροι του έχουν καταγράψει τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους που διέσχισαν από τη βόρεια στη νότια Γάζα από τα μέσα Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατακτήσει την πόλη της Γάζας. Περίπου 55.000 έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι από την Κυριακή.

Η Τσερέβκο, η οποία εργάζεται για το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, δήλωσε ότι ταξίδεψε στην πόλη της Γάζας πριν από δύο ημέρες - ένα ταξίδι 29 χιλιομέτρων μετ' επιστροφής που διήρκεσε 14 ώρες.

Η πραγματικότητα στη Γάζα

«Τα πράγματα εκεί, και οι σκηνές στο δρόμο για την πόλη της Γάζας, είναι κάτι παραπάνω από καταστροφικά», θυμήθηκε.

Είπε επίσης ότι ήταν μάρτυρας πολλαπλών ισραηλινών επιθέσεων «πολύ κοντά» στην αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ ενώ βρισκόταν στην πόλη της Γάζας, προσθέτοντας: «Ήταν στην πραγματικότητα ένα συνεχές χτύπημα όσο ήμασταν εκεί».

Το πρωί της Πέμπτης, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι είδαν ισραηλινά τανκς στη βόρεια συνοικία Σεΐχ Ραντβάν και στη νότια συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, οι οποίες έχουν δεχθεί σφοδρό βομβαρδισμό τις τελευταίες ημέρες.

Ανέφεραν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά και στις δύο περιοχές, καταστρέφοντας πολλά σπίτια.

Τα τοπικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων εννέα στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα στρατεύματά του «επεκτείνουν» τις επιχειρήσεις τους στην πόλη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις τους.

Κατά την έναρξη της χερσαίας επίθεσης την Τρίτη, ο αρχηγός του επιτελείου του στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε τα στρατεύματα να «εντείνουν τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς και να νικήσουν αποφασιστικά την ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, προκειμένου να εκτελέσουν το πιο ηθικό και σημαντικό καθήκον - την επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους και την αποδόμηση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Η Τσερέβκο προειδοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να συμμορφωθούν με την εντολή του ισραηλινού στρατού να εκκενώσουν την περιοχή στην καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότο.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση «αναγκάζει τραυματισμένες οικογένειες να μεταβούν σε μια συνεχώς συρρικνούμενη περιοχή ακατάλληλη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Οι τραυματίες και τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος, γεγονός που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο», έγραψε στο X.

«Τα νοσοκομεία, ήδη υπερφορτωμένα, βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καθώς η κλιμακούμενη βία εμποδίζει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να παραδώσει ζωτικές προμήθειες».

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 1.790 νοσοκομειακές κλίνες για τα 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, με αποτέλεσμα ποσοστά πληρότητας από 180 έως 300% στα 17 νοσοκομεία που παραμένουν μερικώς λειτουργικά σε όλη την επικράτεια.