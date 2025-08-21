Μενού

ΟΗΕ: «Κρίσιμο μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας για τη Γάζα ο κυπριακός διάδρομος»

«Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου αποτελεί κρίσιμο μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου ΟΗΕ

Δραματικές εικόνες από τη Γάζα
Γυναίκες στη Γάζα αναζητούν λίγο φαγητό | AP Photos
«Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου αποτελεί κρίσιμο μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας και επαναλειτούργησε χθες» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γεν. Γραμματέα ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το θέμα.

«Της πρωτοβουλίας ηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία, με την υποστήριξη των συναδέλφων μας στο Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται από το Ψήφισμα 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε, όπως μεταδίδει η αναποκρίτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι «το πλεονέκτημα του κυπριακού διαδρόμου είναι ότι ο τελωνειακός έλεγχος από το Ισραήλ πραγματοποιείται στην Κύπρο, στη Λεμεσό, γεγονός που ελπίζουμε ότι θα επιταχύνει την αποδέσμευση των φορτίων που φτάνουν στο λιμάνι της Ασντόντ με σκοπό την άμεση μεταφορά τους στη Γάζα».

