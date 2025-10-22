Όλα όσα αξίζει να κάνετε στη Λιλ: Ιδανικός φθινοπωρινός προορισμός

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Λιλ την Πέμπτη (23/10) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συγκεντρώσαμε όλα ακόμα κι αν δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας.
Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France στη Γαλλία, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική αισθητική. Το ιστορικό της κέντρο είναι γραφικό και ζωντανό, με εντυπωσιακά κτίρια, μοντέρνες γειτονιές και έντονη φοιτητική ζωή.
Η Λιλ είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά τους φθινοπωρινούς μήνες.
