Ολικό μπλακ - άουτ στο Σαν Φρανσίσκο H μεγαλύτερη διακοπής ρεύματος στην ιστορία της πόλης

Περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο βυθίστηκαν στο σκοτάδι χθες, το βράδυ του Σαββάτου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως ανακοίνωσε η βασική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης αυτής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο μπλακ - άουτ αποτελεί τη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στην ιστορία της πόλης.

«Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες», ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η Pacific Gas & Electric Company.

Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές της πόλης ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς μερικοί φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν και έχει διαταραχθεί το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς.