Μενού

Ολλανδία: Απέβαλαν Βουλευτή για πουκάμισο στα χρώματα της Παλαιστίνης

H Ολλανδή βουλεύτρια, Έστερ Άουβεχαντ, κλήθηκε να αποχωρήσει από τη Βουλή.

Reader symbol
Newsroom
Η Έστερ Άουβεχαντ
Η Έστερ Άουβεχαντ | @partijvddieren
  • Α-
  • Α+

Η Ολλανδή βουλεύτρια, Έστερ Άουβεχαντ, επικεφαλής του Κόμματος για τα Ζώα (PvdD), κλήθηκε να αποχωρήσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, πριν λίγες μέρες, επειδή φορούσε ένα πουκάμισο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Η ενδυμασία της, ήταν «απαγορευτική», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάρτιν Μπόσμα, ο οποίος κατά λέξη είπε ότι βρίσκει «απαράδεκτο να στέκεται και να μιλάει με αυτήν τη σημαία».

Διαβάστε περισσότερα jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ