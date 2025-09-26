Ολλανδία: Απέβαλαν Βουλευτή για πουκάμισο στα χρώματα της Παλαιστίνης

Η Ολλανδή βουλεύτρια, Έστερ Άουβεχαντ, επικεφαλής του Κόμματος για τα Ζώα (PvdD), κλήθηκε να αποχωρήσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ολλανδίας, πριν λίγες μέρες, επειδή φορούσε ένα πουκάμισο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Η ενδυμασία της, ήταν «απαγορευτική», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάρτιν Μπόσμα, ο οποίος κατά λέξη είπε ότι βρίσκει «απαράδεκτο να στέκεται και να μιλάει με αυτήν τη σημαία».

