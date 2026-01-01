Ολλανδία: Παραδόθηκε στις φλόγες νεογοτθικός ναός του 1884

Ο νεογοτθικός ναός Vondelkerk στο Άμστερνταμ που χρονολογείται από το 1880 και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο παραδόθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς και κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Εικάζεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από «συμμορίες νέων με πυροτεχνήματα».

«Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο που κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές. Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.

BREAKING: Fire engulfs the top of Vondel Church in Central Amsterdam, The Netherlands. pic.twitter.com/1Fuxx1QcAX — World Source News (@Worldsource24) January 1, 2026

Πλάνα δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στο κτίριο και τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η εκκλησία σχεδιάστηκε από έναν από τους πιο φημισμένους αρχιτέκτονες της Ολλανδίας, τον Πιερ Κάιπερς, ο οποίος ήταν επίσης υπεύθυνος για το Rijksmuseum και τον Κεντρικό Σταθμό του Άμστερνταμ.

Η εκκλησία χρησιμοποιούνταν πιο πρόσφατα ως χώρος για συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.

