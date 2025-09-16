Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα (16/09) χερσαία επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζα. Μόνο από εχθές οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 51 νεκρούς.

Ο στρατός βομβάρδισε και κατέστρεψε το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στη Γάζα, τον ουρανοξύστη Αλ-Γκάφρι, καθώς εξαπέλυσε το μαζικό κύμα επιθέσεων, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να συνεχίσουν να εγκαταλείπουν την πόλη.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, λέει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να εκδιώξει βίαια τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στον θύλακα.

Το ισραηλινό κανάλι 12 ανέφερε ότι «εξαιρετικά έντονες αεροπορικές επιδρομές» επικεντρώθηκαν στα βόρεια και δυτικά της πόλης, ενώ η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα ανέφερε ότι τουλάχιστον 50 πολυώροφα κτίρια ισοπεδώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις για την κατάληψη της πόλης.

Άλλες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Στο Ζεϊτούν, περισσότερα από 1.500 σπίτια και κτίρια έχουν καταστραφεί από τις αρχές Αυγούστου, αφήνοντας ολόκληρα τετράγωνα χωρίς τίποτα όρθιο.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατζ, δημοσίευσε βίντεο από τις επιθέσεις. «Ο πύργος του τρόμου... καταρρέει στη θάλασσα στα ανοιχτά της Γάζας. Βυθίζοντας τα κέντρα του τρόμου και της υποκίνησης», έγραψε στο X. Ο Κατζ δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό του ότι ο πύργος κατοικιών χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές, σχολεία και νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των 23 μηνών γενοκτονικού πολέμου.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι 51 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων εξάχρονων διδύμων, σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες.

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης σε ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές: ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ αλ-Κουίφι στη γειτονιά Νασρ, ο φωτογράφος και μηχανικός ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Αϊμάν Χανίγιε και η δημοσιογράφος Ιμάν αλ-Ζαμίλι.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότερες δυνάμεις θα ενταχθούν τις επόμενες μέρες.

Ισραήλ: Ο Τραμπ στηρίζει την χερσαία επίθεση

Η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε ώρες αφότου ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και ανώτερα μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.

«Πρέπει να θυμόμαστε με ποιον έχουμε να κάνουμε εδώ - και αυτή είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη βία και τη βαρβαρότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ενημέρωση με τον Νετανιάχου.

«Και όταν αντιμετωπίζεις αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, όσο κι αν επιθυμούμε να υπάρχει ένας ειρηνικός, διπλωματικός τρόπος για να τερματιστεί, και θα συνεχίσουμε να την εξερευνούμε και να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, όπως μεταφέρει το Axios, δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την χερσαία επιχείρηση, αλλά θέλει να τη δει να εφαρμόζεται γρήγορα, να τελειώνει το συντομότερο δυνατό.

«Ο Ρούμπιο δεν έφερε τα εμπόδια στην χερσαία επιχείρηση», δήλωσε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρόκειται να σταματήσει το Ισραήλ και του επιτρέπει να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν είναι πόλεμος του Τραμπ, είναι πόλεμος του Μπίμπι, και ό,τι κι αν συμβεί στη συνέχεια θα είναι δικό του», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: Al Jazeera, Axios