«Όνειρο που οι ΗΠΑ πρέπει να πάρουν στον τάφο τους»: Το Ιράν απαντά στα περί «παράδοσης άνευ όρων»

Ο πρόεδρος του Ιράν απάντησε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί θέλησής του για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Όπως ανέφερε σε προηχογραφημένη ομιλία που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, το αίτημα των ΗΠΑ αποτελεί ««όνειρο που πρέπει να πάρουν στον τάφο τους».

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν σε κράτη της περιοχής, υπονοώντας πως είναι αποτέλεσμα κακής επικοινωνίας στις τάξεις της χώρας.

Ωστόσο, η δήλωσή του μεταδόθηκε μετά από επανειλημμένες επιθέσεις σήμερα, Σάββατο (07/03), το πρωί στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δήλωσε, επίσης, ότι το τριμελές συμβούλιο ηγεσίας της χώρας είχε έρθει σε επαφή με τις ένοπλες δυνάμεις σχετικά με τις επιθέσεις.

«Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν» δήλωσε ο πρόεδρος. «Από τώρα και στο εξής, δεν θα πρέπει να επιτίθενται σε γειτονικές χώρες ή να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον τους, εκτός εάν δεχτούμε επίθεση από αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα μέσω της διπλωματίας».