Οργή Μαδούρο κατά ΗΠΑ: «Ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο το σχέδιό τους»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκρινε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ειρήνης», ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων που ανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Καραϊβική αποτελεί μέρος σχεδίου που είναι «ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο».

«Αυτό που απειλούν πως θα προσπαθήσουν να κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, η αλλαγή καθεστώτος, μια τρομοκρατική στρατιωτική επίθεση, είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο», είπε ο κ. Μαδούρο στο κοινοβούλιο της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Είναι ζήτημα που αφορά την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Όταν κάποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής επιτίθεται και σε όλες τις άλλες, όταν απειλεί μια χώρα απειλεί κι όλες τις άλλες», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προ ημερών επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων. Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση και ΜΜΕ, θα αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως και ως και 4.000 πεζοναύτες.

Στις αρχές του μήνα η Ουάσιγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο για «διακίνηση ναρκωτικών».

«Είναι στιγμή να δείξουμε θάρρος, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες, να ενώσουμε την εθνική βούληση, να παραμερίσουμε τις διαφωνίες. Είναι καιρός η Βενεζουέλα να μιλήσει με μια φωνή, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή της πατρίδας, τη φωνή του δικαιώματος που έχουμε στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην αρμονία», πρόσθεσε ο κ. Μαδούρο.

Προχθές Πέμπτη, ο πρόεδρος κάλεσε την εθνοφρουρά, τους εφέδρους και «όλο τον λαό» σε κινητοποίησε το σαββατοκύριακο για την αντιμετώπιση των «απειλών» των ΗΠΑ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη –ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα– αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο. Τον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής αυτού που αποκαλεί Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), κατ’ αυτήν εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκει επίσης στελέχη της κυβέρνησής του και των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας. Το Καράκας αντιτείνει πως δεν υφίσταται καμιά τέτοια οργάνωση.